III LO w Kaliszu. Uczniowie spotkali się autorami "Posłania do ludzi pracy..." ZDJĘCIA

Ulica Bogusława Śliwy

Kaliski oddział PTH chciałby, aby jednej z kaliskich ulic nadano imię Bogusława Śliwy, prawnika i działacza opozycyjnego, jednego z autorów "Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej". On także jest autorem pomysłu napisu "Przywrócić godność prawu!" na murze gmachu Sądu Okręgowego w Kaliszu, co zrealizował w listopadzie 1981 roku Stanisław Słodkiewicz.