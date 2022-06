III miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach w Unihokeju dla Szkoły Podstawowej w Zakrzynie

W weekend, 3-5 czerwca 2022 r. w Elblągu odbyły się Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju dziewcząt. W turnieju wzięło udział 15 najlepszych szkół w Polsce.

- Mała Szkoła z Zakrzyna świetnie poradziła sobie w rywalizacji z najlepszymi szkołami w kraju. W fazie grupowej trzy wygrane mecze, w walce o ćwierćfinał zwycięstwo i remis pozwoliło awansować do najlepszej czwórki całych rozgrywek. W półfinale SP Zakrzyn niestety przegrał z Mistrzem województwa łódzkiego SP Góra Świętej Małgorzaty, późniejszym zwycięzcą turnieju – mówi Rafał Kaczmarek, trener zawodniczek z Zakrzyna.

W meczu o 3 miejsce wygrana z SP Kotlin 2:0 sprawiła, iż Szkoła Podstawowa w Zakrzynie wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Polski.

- W swoim, życiu byłem już na kilkuset różnych wyjazdach na zawody i z pełną świadomością mogę powiedzieć, że to był dla mnie najwspanialszy wyjazd w życiu. Trzy piękne dni pełne wrażeń, które razem spędzaliśmy w fantastycznej atmosferze, pełnej radości, śmiechu, i wspólnego zrozumienia. Myśle że każdy z nas czuł się na tym wyjeździe wyjątkowo i niezależnie od wyniku i tak byśmy byli bardzo zadowoleni. Ten czynnik był jednym z elementów sukcesu. Pomimo iż nie byliśmy faworytem do medalu, dzięki niesamowitej walce, mądrości taktycznej, wywalczyliśmy wymarzony medal, emocje które towarzyszyły nam podczas zdobywaniu bramek i wygrywaniu kolejnych meczów, na pewno pozostaną w mojej pamięci do końca życia – podkreśla Rafał Kaczmarek