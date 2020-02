IMGW ostrzega przed bardzo silnym wiatrem. W porywach może wiać nawet 110 kilometrów na godzinę!

Komunikat ostrzegawczy ma ważność od godziny 17 dnia 23 lutego do godziny 6 dnia 24 lutego. W tym czasie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach od 95 km/h do 110 km/h z zachodu.

W niedzielę nad Niemcami powstanie wtórny ośrodek niżowy (tzw. nurkujący niż) który bardzo szybko przemieści się nad Polskę.

Sytuacja ta będzie przyczyną gwałtownych porywów wiatru w całym kraju. Od Dolnego Śląska po Podkarpacie porywy wiatru sięgać będą 110 km/h, a w wyższych partiach gór prędkość może wzrosnąć do 180 km/h. Na Bałtyku silny sztorm.

W niedzielę spodziewane jest wydanie ostrzeżeń, nawet najwyższego, trzeciego stopnia.

W naszym regionie obowiązuje drugi w trzystopniowej skali stopień zagrożenia. Oznacza to możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych!