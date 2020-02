Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zbadał naszą religijność. Jak wypadła diecezja kaliska?

W omawianym okresie chrztu udzielono ponad 386 tys. osobom, o niespełna 2% mniej niż w 2017 r. Zdecydowaną większość stanowiły dzieci do 1 roku życia. Jedynie 4,5% przyjmowało chrzest w wieku od pierwszego do siódmego roku życia. Chrzest w wieku powyżej 7 lat przyjęło niespełna 1% wiernych. Do I Komunii św. przystąpiło ponad 400 tys. dzieci. Sakrament bierzmowania w obrządku łacińskim przyjęło niespełna 300 tys. osób, o 3,5% więcej niż w roku 2017. Sakrament małżeństwa został udzielony 133 tys. parom.

Wskaźnik dominicantes, który oblicza się jako odsetek katolików uczęszczających na niedzielną Eucharystię w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych, dla diecezji kaliskiej wynosi 43,5%. Plasuje to nas na 13. miejscu w ogólnokrajowym zestawieniu. Najlepiej pod tym względem wypada diecezja tarnowska (71,3%), dalej mamy rzeszowską (64,3%) oraz przemyską (60,4%).

Przechodzimy do naszej diecezji, która liczy 283 parafie. Liczba księży inkardynowanych wyniosła 530, a posługujących duszpastersko w parafiach 458. Sakramentów chrztu udzielono 8 961 osobom, ponad 300 mniej niż w 2017 r. I Komunię Św. przyjęło 11 103 dzieci, ponad 250 więcej niż rok wcześniej. Sakrament bierzmowania został udzielony 7 229 osobom. W 2017 r. było to 6 407 osób. „Tak” przed ołtarzem powiedziało sobie 3 118 par.

Z kolei wskaźnik communicantes oblicza się jako odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Podczas październikowej niedzieli 2018 r., kiedy przeprowadzano badanie, w diecezji kaliskiej do Komunii św. przystąpiło 20,8% wiernych. To dziewiąty wynik w kraju. Na czele, podobnie jak przy wskaźniku dominicantes, mamy diecezję tarnowską (26,9%), ale na kolejnych miejscach już: zamojsko-lubaczowską (23,6%) i białostocką (22,3%).

Trzeci wskaźnik analizowany przez pracowników Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego to participantes, czyli odsetek członkostw w organizacjach parafialnych w stosunku do ogólnej liczby katolików w parafii. W naszej diecezji wynosi on 7,5% i plasuje nas na 21. miejscu. W największym stopniu w życie parafii angażują się wierni w diecezji przemyskiej (18,8%), tarnowskiej (18,3) i rzeszowskiej (15,8%).