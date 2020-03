IV Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu już 14 marca

Po nabożeństwie uczestnicy wydarzenia przeniosą się do Stawiszyna, gdzie w hali widowiskowej przy zespole szkół około godziny 14.00 odbędą się dalsze uroczystości - spotkanie sołtysów połączone z wręczeniem wyróżnień dla najbardziej zasłużonych gospodarzy ubiegłego roku.

Pielgrzymka sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu

- Dzień Sołtysa, który obchodzimy 11 marca, to wyjątkowa okazja, by podziękować im za pracę włożoną w rozwój i aktywizację wsi oraz lokalnej społeczności. Sołtysi, których praca ma wyjątkowy charakter, są pierwszym ogniwem łączącym lokalne społeczności z samorządami. To oni są głosem społeczności wiejskiej i zabiegają o dobry interes wsi - powiedział wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.