IV Pieszy Rajd na Orientację „Tropek” odbył się w Murowańcu. ZDJĘCIA

„Tropek" jest pieszym rajdem na orientację o charakterze turystycznym. Uczestnicy startują w zespołach 2-5 osobowych. Zespoły mają za zadanie potwierdzić (odnaleźć w terenie) jak najwięcej punktów kontrolnych i wrócić na metę (znajdującą się w tym samym miejscu, co start) przed upływem limitu czasu. Do dyspozycji mieli mapy i kompas do orientacji w terenie (zabronione było używanie w tym celu urządzeń GPS). Każdy zespół otrzymał przed startem mapę topograficzna w określonej skali z zaznaczonymi punktami (kolorowe okręgi). Wygląda na to ,że zabawa była udana.