Izabela Lemańczyk nową zawodniczką MKS Kalisz

Izabela Lemańczyk to córka wybitnej siatkarki, rekordzistki pod względem występów w reprezentacji Polski, Magdaleny Śliwy. Co ciekawe, wspólnie reprezentowały barwy Atomu Trefla Sopot, z którym zdobyły srebrny medal mistrzostw Polski w 2011 roku. Jest wychowanką Wisły Kraków, a jej pierwszym seniorskim zespołem był właśnie Trefl. W latach 2013 – 2015 występowała w Bundeslidze w barwach VT Aurubis Hamburg i VC Wiesbaden, po czym wróciła do kraju reprezentując Muszyniankę Muszyna. Do tej pory w TAURON Lidze zagrała w 164 meczach.

W ostatnich trzech sezonach była zawodniczką Legionovii Legionowo, pełniła również w zespole rolę kapitana. W sezonie 2021/22 notowała skuteczność przyjęcia na poziomie prawie 52%, czterokrotnie była wybierana MVP spotkania. Wspólnie z legionowskim zespołem zajęła piąte miejsce w TAURON Lidze oraz dotarła do finału Pucharu Polski.

Na pozycji libero Iza stworzy duet z wychowanką naszej Akademii, Natalią Pajdak. W Kaliszu spotka również rozgrywającą Alicję Grabkę, wspólnie z którą w ostatnich 3 latach reprezentowała barwy Legionovii.