Jachtem, maluchem, motocyklem... III Kaliskie Spotkania z Podróżą i Turystyką w CKiS

Pomysłodawcą i organizatorem Kaliskich Spotkań z Podróżą i Turystyką jest Paweł Krymarys, fotograf, podróżnik i miłośnik kolei, którą bardzo często podróżuje. Zaproszeni przez niego goście w sali studio CKiS opowiedzą o swoich wędrówkach i podróżach, a towarzyszyć temu będzie dokumentacja fotograficzna przedstawiająca najciekawsze momenty z ich wypraw, interesujących ludzi, odmienność kulturową, przyrodę.

Gospodynią wieczoru będzie Karolina Bazan, dziennikarka, podróżniczka i autorka blogu „Była sobie podróż”. Jej pierwszymi gośćmi będą Robert Krymarys i Zbigniew Świątnicki, który przejechali motocyklem przez Azję.

Robert Krymarys na co dzień zajmuje się systemami informatycznymi, ale od wielu lat jest wielbicielem podróży, które zawsze realizuje na turystycznym motocyklu. Rocznie przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy kilometrów po krajach południowej i wschodniej Europy. Ostatnia wyprawa zawiodła go do Azji, do podnóży gór Tienszan, na granicy z Chinami. Zbigniew Świątnicki to z kolei emerytowany strażak, również od wielu lat miłośnik dalekich podróży na dwóch kółkach. Wolny czas spędza objeżdżając nie tylko okolicę, ale również odległe rejony Europy, a ostatnio również Azji. Jest zakochany w życzliwości i naturalności Ukraińców, Rosjan i mieszkańców dawnych republik radzieckich. Spotkanie z motocyklistami rozpocznie się o godz. 15.