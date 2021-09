Jadłodzielnia powstała w Kaliszu. Ma pomagać potrzebującym i zapobiegać marnowaniu żywności ZDJĘCIA

Jadłodzielnię stworzyła fundacja Chops i firma Winiary przy wsparciu Miasta. Jej ideą jest sąsiedzkie dzielenie się produktami spożywczymi i ograniczenia marnowania jedzenia.

Natomiast Jadłodzielnią odtąd będzie opiekowała się fundacja Chops. Wyznaczona wolontariuszka będzie sprzątała i doglądała czy znajdują się tam świeże i właściwe produkty.

My ze swojej strony cieszymy się z ogromnej przychylności władz lokalnych jak i producentów, którzy przybyli tutaj i z nami współpracowali i zamierzają tę szafę zasilać. Będą się tutaj znajdowały nie tylko produkty Winiar, ale również innych firm. Dzisiaj to jest taki uroczysty dzień, w którym możemy wspólnie inaugurować ten projekt, ale ja wierzę, że ta jadłodzielnia będzie tutaj fantastycznie funkcjonować. Osoby, które jak wiemy znajdują się czasem w trudnej sytuacji dbamy też o to, aby podnosić ich godność. Z jednej strony to miejsce jest publiczne, ale z drugiej dbamy o to, że mogą w dowolnej chwili tu przyjść i nawet jeśli jakiś wstyd temu towarzyszy to mogą w dogodnej dla siebie sytuacji mogą czuć to wsparcie – mówi Roman Żarnecki, prezes fundacji Chops.