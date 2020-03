Jak założyć ogród, by stworzył piękną i harmonijną całość?

Najbardziej korzystnym przypadkiem byłaby bliskość zadbanego ogrodu z wysokimi nasadzeniami na głównej osi widokowej, wychodzącej zwykle z okna salonu lub z tarasu albo balkonu. Takie sąsiedztwo to wspaniała sposobność do włączenia (tylko wizualnego!) cudzej własności w obręb własnego krajobrazu. Najgorsze, co moglibyśmy wtedy zrobić, to zasłonić się przed sąsiadem za pomocą żywopłotu, który skróci nasz horyzont do rzędu iglaków. O wiele lepiej zasłonić wtedy raczej własny płot, obsadzając go szczelnie pnączami i podsadzając krzewami oraz bylinami. Wykorzystamy wówczas najwyższe piętro ogrodu sąsiada do własnej kompozycji, zyskując w ten sposób bezcenny czas (ile lat moglibyśmy czekać na takie drzewa) i powiększając wizualnie daną nam przestrzeń zieleni.

Trzy plany

Planując układ ogrodu, zaczynamy od decyzji o rozmieszczeniu roślin tworzących główną strukturę ogrodu, a więc drzew, kompozycji z dominantą w postaci większych krzewów lub grup niższych krzewów oraz - osobno - żywopłotów. Te elementy stworzą swego rodzaju szkielet ogrodu, który uzupełnimy następnie o rabaty bylinowe i typowo kwiatowe.

Przechodząc na poziom planowania kompozycji, warto wyróżnić w każdej z nich trzy plany - wysoki, średni i niski - dobierając następnie do każdego planu stosowne rośliny.