Jan Kłysz - naczelnik wydziału ochrony środowiska - będzie pracował w ratuszu do końca lutego

Od marca całkowicie poświęci się pracy w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, którego w grudniu został prezesem.

- Muszę doprowadzić do rozwiązania umowy z Urzędem Miasta, bo nie da się fizycznie funkcjonować w tych dwóch miejscach na raz. Do końca lutego na mój wniosek pan prezydent zmienił wielkość mojego etatu do pół etatu, dalszą część dnia wykorzystuję na pracę w związku. Ten przejściowy czas jest potrzebny, żeby wyłonić nowego naczelnika - powiedział nam Kłysz.