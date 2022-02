Jan Mosiński - aktywność w Sejmie i najważniejsze informacje

Kim jest Jan Mosiński?

wiek: 65

wykształcenie: wyższe

Jan Mosiński jest samorządowcem, działaczem związkowym oraz posłem na Sejm IX kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Urodził się 19 grudnia 1956 roku w Lubinie. We wrześniu 1980 roku dołączył do NSZZ "Solidarność". Był przewodniczącym zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ "Solidarność" w latach 1990-2015. Należał do Ruchu Społecznego AWS, a następnie przystąpił do PiS. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.