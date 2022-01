Jan Mosiński o Polskim Ładzie: Nie możemy zgodzić się z oceną opozycji

Poseł zaznacza na wstępie, że reforma podatkowa w ramach Polskiego Ładu to największa reforma od ponad 20 lat.

- Jeśli coś nie działa tak, jak sobie tego życzyliśmy, to musimy reagować, co czynimy. Nie możemy zgodzić się z oceną opozycji, która jest czysto polityczna, a nie merytoryczna. Polski Ład to nie tylko reforma. To także inwestycje, które wygenerują ponad pół miliona miejsc pracy - tłumaczy Jan Mosiński.