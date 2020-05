Jan Paweł II w Kaliszu. Zobacz wystawę online przygotowaną przez Archiwum Państwowe w Kaliszu ZDJĘCIA

Papież Jan Paweł II przybył do Kalisza 4 czerwca 1997 r. Był to piąty dzień VI pielgrzymki do Polski. Przyleciał helikopterem z Gniezna. Wylądował o godzinie 9.02 na lądowisku przy Wyższym Seminarium Duchownym przy ul. Złotej. Była to jego czwarta wizyta w Kaliszu. Archiwum Państwowe w Kaliszu zaprasza do obejrzenia materiałów ze swoich zbiorów upamiętniających to wydarzenie.

Ojciec święty z seminarium udał się papamobile do Sanktuarium św. Józefa. Po powitaniu przez ks. prałata Lucjana Andrzejczaka i kanoników kapituły kolegiackiej Papież udał się do kaplicy Cudownego Obrazu Świętej Rodziny na kilkunastominutową modlitwę. Na placu św. Józefa Jan Paweł II odprawił Eucharystię. We mszy świętej, z udziałem około 200 kardynałów, biskupów i kapłanów, uczestniczyło około 200 tys. wiernych. Uroczystość uświetnił chór złożony z około 1000 chórzystów. W homilii Jan Paweł II zaakcentował kwestie dotyczące rodziny, obrony życia oraz zagrożeń stojących przed ludzkością. Padły także pamiętne słowa, że: "Naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości". Po mszy świętej papież udał się do kaliskiej katedry, gdzie wraz z towarzyszącymi mu osobami i proboszczem ks. prałatem Andrzejem Gawłem, modlił się. Po udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa całej parafii pojechał do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie poświęcił seminaryjną kaplicę i posadził symbolicznie dwa dęby piramidalne. Jana Pawła II opuścił Kalisz po godz. 16.00 i odleciał helikopterem do Częstochowy - kolejnego miejsca swojej pielgrzymki. Materiały ze zbiorów Archiwum Państwowego w Kaliszu. Polub nas na FB Kalisz Nasze Miasto na Facebooku Polub nas Widzisz wypadek? Coś cię zaniepokoiło? Chcesz się czymś pochwalić? Pisz do nas na: kalisz@naszemiasto.pl

