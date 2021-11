„Jerusalema Dance Challenge”. Zespół Szkół w Szczytnikach odpowiedział na wyzwanie. WIDEO

„Jerusalema Dance Challenge” to bardzo radosny akcent, który powstał w ostatnim, trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii COVID 19. Jesteśmy wdzięczni społeczności Zespołu Szkół w Stawiszynie za nominację do tegoż wyzwania, a zarazem za to, że mogliśmy w tak wspaniały sposób włączyć się po raz kolejny w pomoc naszej dzielnej wojowniczce Jagódce i przeżyć wspólnie wspaniale chwile. Dziękujemy również za to, że poprzez nasze działanie możemy być wsparciem dla Najbliższych Jagódki. Pamiętajcie, ze nie jesteście sami – przekazała społeczność Zespołu Szkół w Szczytnikach i zamieściła wideo, które jest odpowiedzią na rzucone przez Zespół Szkół w Szczytnikach wyzwanie.