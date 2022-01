Jest akt oskarżenia ws. zabójstwa na ulicy Fabrycznej w Kaliszu

Do zabójstwa doszło we wtorek, 26 stycznia 2021 roku. Obaj oskarżeni - mający wówczas 30 i 23 lata - spotkali się w mieszkaniu jednego z nich po tym, jak jego konkubina wyszła z dzieckiem do żłobka, a sama udała się do pracy. Tam 30-latek umówił się z 39-latkiem, wobec którego posiadał dług. Gdy mężczyzna przyjechał, doszło do awantury, a później rękoczynów. 39-latek został pobity, a następnie zamordowany.

Sprawcy próbowali ukryć dowody. Zawinęli też zwłoki pokrzywdzonego w dywan. 30-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w pobliżu miejsca zdarzenia tuż po zabójstwie. Następnego dnia wieczorem został zatrzymany 23-latek. Obaj podejrzani usłyszeli w kaliskiej prokuraturze zarzuty zabójstwa. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o ich tymczasowe aresztowanie.

Po roku Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko mającym obecnie 31 i 24 lata mężczyznom.