Jest wniosek o areszt pielęgniarek, które sprzedawały certyfikaty covidowe!

W środę kaliscy policjanci zatrzymali trzy osoby, które miały wystawiać fałszywe certyfikaty covidowe. Certyfikatami handlowały mieszkanki kalisza w wieku od 38 do 58 lat

- W oparciu o zgromadzony dotychczas materiał dowodowy prokurator przedstawił zarzut dopuszczenia się przestępstwa poświadczenia nieprawdy, sfałszowania dokumentacji, a także de facto oszustwa na szkodę Skarbu Państwa. Konkretnie prokurator zarzucił, że w okresie od maja 2021 roku do 3 listopada osoby te działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc uprawnionymi do wystawiania dokumentów w postaci unijnego certyfikatu przeciwko COVID poświadczającego odbycie tego szczepienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ten sposób, że wprowadzały do tego systemu dane tych osób - mówi Maciej Meler rzecznik Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim.