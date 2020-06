Józef Gruszka, były poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, zmarł w wieku 73 lat

Józef Gruszka pochodzi z podostrowskiego Kwiatkowa. W latach 1984–1993 prowadził własne gospodarstwo rolne, wcześniej był pracownikiem w Gminnych Spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” oraz kierownikiem biura oddziału Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

W 1972 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Był wiceprezesem, a potem prezesem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kaliszu[1]. W 1993 i 1997 uzyskiwał mandat poselski z listy tej partii. Był radnym sejmiku wielkopolskiego I kadencji i jego przewodniczącym (do 2001). W wyborach parlamentarnych w 2001 po raz trzeci został wybrany posłem na Sejm, kandydując w okręgu kaliskim i otrzymując 10 619 głosów.

W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji do spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Finansów Publicznych. W tym okresie kontrowersje wzbudził fakt aresztowania jednego z jego asystentów społecznych pod zarzutem szpiegostwa (asystent został uniewinniony w kwietniu 2007). W 2004 bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego. Od lipca 2004 do kwietnia 2005 pełnił funkcję przewodniczącego komisji śledczej do spraw Orlenu.