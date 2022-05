Jubileuszowe X Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Motocyklowego i Pojazdów Zabytkowych w Lichen: Kilkanaście tys. motocyklistów. ZDJĘCIA + WIDEO

Licheń. Jubileuszowy Zlot Motocyklistów

Na ulicach Lichenia od samego rana w sobotę, 30.04.2022 r. wprost zaroiło się od motocykli. Przed samą bazyliką zaparkowały zabytkowe, niezwykle wypielęgnowane samochody. Wszystko za sprawą kolejnego już ogólnopolskiego zlotu motocyklistów.

Głównym punktem zlotu była Msza Święta odprawiona o godz. 12.00 w bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

– Cieszymy się, że bezpiecznie przybyliście do tego świętego miejsca, które usytuowane jest w samym centrum, naszej ojczyzny. W sercu Polski. Tu, przy Matce Bożej Bolesnej, chcemy powiedzieć Jezusowi o naszych nadziejach, tęsknotach i zawierzyć się Matce Bożej, czy jesteśmy na motocyklu, czy bez niego – byśmy bezpiecznie dotarli do celu” – przywitał zebranych ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium podczas południowej mszy.

- Mają tę pasję, by wsiąść na motocykl i jechać… To symboliczne wydarzenie i symboliczna pasja. Chodzi o to, byśmy na tej drodze, w której jesteśmy, zatrzymali się od czasu do czasu. Zatrzymali się dzisiaj i pomyśleli o tym, co najważniejsze, wejrzeli w głąb serc – mówił ksiądz kustosz.