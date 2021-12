Julia Maik mistrzynią Polski w pływaniu! ZDJĘCIA

- Były to zdecydowanie, moje najbardziej udane mistrzostwa. Teraz czas na krótki odpoczynek i wracamy do pracy. Chciałabym bardzo podziękować mojemu trenerowi Dominikowi Grudzińskiemu, za przygotowanie mnie do tej imprezy oraz za wsparcie w każdym aspekcie ważnym dla sportowca. Podziękowania kieruję także do trenera Łukasza Trzaskomy za przygotowanie mnie na lądzie, praca z trenerami to czysta przyjemność - podsumowała Julia Maik.