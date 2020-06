Julia Szczurowska dołącza do zespołu siatkarek Energa MKS Kalisz

Pomimo młodego wieku Julia Szczurowska posiada już spore doświadczenie, które zbierała nie tylko na parkietach w kraju, ale też w Francji. Występowała też w Lidze Mistrzyń.

Zawodniczka w wieku 16 lat zadebiutowała na parkietach Ligi Siatkówki Kobiet w barwach Impelu Wrocław. W wygranym meczu przeciwko BKS Profi Credit Bielsko-Biała została wyróżniona statuetką dla najlepszej zawodniczki spotkania. Tym samym została najmłodszą siatkarką w historii Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej, która otrzymała taką nagrodę.

Dobre występy przyniosły zainteresowanie drużyn zagranicznych, co ostatecznie przyniosło transfer utalentowanej atakującej do RC Cannes. We Francji spędziła 1.5 roku zdobywając mistrzostwo kraju i występując w Lidze Mistrzyń. W drużynie mistrza Francji rywalizowała na swojej pozycji z Adelą Helić, podstawową atakującą MKS-u w poprzednim sezonie. Na parkietach TAURON Ligi Julia rozegrała jeden pełny sezon, rozgrywając 15 spotkań, w których zdobyła 202 punkty, z czego 23 blokiem i 13 zagrywką. Jej najlepszy wynik w pojedynczym spotkaniu to 27 punktów przeciwko KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.