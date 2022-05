Juniorki młodsze MKS SMS Kalisz: wicemistrzyniami Polski! ZDJĘCIA

Turniej finałowy w Kętrzynie odbywał się od 11 do 15 maja. Siatkarki MKS SMS Kalisz rywalizowały w Grupie A z Volleyem Wrocław, TS Stal Śrubarnią Żywiec i KS Pałacem Bydgoszcz. Przez rozgrywki grupowe kaliszanki przeszły tracąc tylko jednego seta i pewnie awansowały do półfinałów. Tam czekał stary znajomy z tegorocznych finałów mistrzostw Polski juniorek - GKS Wieżyca 2011 Stężyca.

W grze o finał nie brakowało emocji, zwłaszcza, że to rywalki wygrały pierwszą partię. Później kaliski zespół jednak przełamał przeciwnika wygrywając trzy kolejne sety, w tym ostatni do dwunastu meldując się w finale. Tutaj z kolei odbył wielkopolski finał, bo naprzeciwko stanęły siatkarki Enea Energetyka Poznań. Niestety w pojedynku o złoto lepsze okazały się poznanianki, mimo wszystko srebrny medal to ogromne osiągnięcie. Dziękujemy dziewczynom za niesamowitą walkę na przestrzeni całego turnieju oraz gratulujemy srebrnych medali!