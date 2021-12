Kaliscy dziennikarze zdobili pierniki na Wigilię na kaliskim rynku. ZDJĘCIA

Dziennikarskie pieczenie pierników na Wigilię na kaliskim rynku

Pieczenie pierników na Wigilię na kaliskim rynku przez dziennikarzy to już tradycja. Od 5 lat na kilka tygodni przed Wigilią na kaliskim rynku reprezentanci kaliskich redakcji zbierają się, aby wspólnie przygotować pierniki. Miejsce spotkania od lat jest takie samo – Cafe Calisia. To tutaj możemy liczyć na pięknie wyrobione i smakowite ciasto oraz na nieocenioną pomoc przy pieczeniu. Dziennikarze odpowiadają natomiast za wałkowanie, wycinanie wzorów i dekorowanie pierników. Podczas dorocznego spotkania łączymy przyjemne z pożytecznym. Zatrzymujemy się, zasiadamy przy wspólnym stole, miło spędzamy czas i myślimy o tym, którym być może w ten sposób uda się pomóc. Dziennikarskie pieczenie to bowiem mały wkład dziennikarzy w Wigilię na kaliskim rynku.

W tym roku wspólnie przygotowaliśmy blisko 200 kolorowych ciasteczek. Mamy nadzieję, że wszystkie zostaną sprzedane podczas Wigilii na kaliskim rynku i zasilą zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację Marysi, Adama, Marcela, Janka i Marcina.