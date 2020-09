Kaliscy policjanci przestrzegają przed oszustami internetowymi. 82-latek stracił ostatnio 60 tys. zł

Rzekome ułatwienia w inwestowaniu na rynkach kryptowalut wykorzystują przestępcy, którzy oferują pośrednictwo w takich inwestycjach. Podstawową zasadą jest to, że można dużo zyskać, ale też można wszystko stracić! Wyłudzeń dokonują osoby podające się za tzw. "brokerów" inwestycyjnych – pracowników firm zajmujących się pośrednictwem i doradztwem inwestycyjnym. Firmy te ogłaszają swoje usługi za pomocą reklam w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. Często również dzwoniąc oferują pośrednictwo w zakupie kryptowalut.

Należy zachować szczególną czujność w przypadku kontaktu z osobą informującą o możliwości uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji w kryptowaluty. Oszuści po dokonaniu zakupu kryptowaluty dla osoby zainteresowanej po krótkim czasie dzwonią do niej i informują o tym, że wartość inwestycji wzrosła kilkukrotnie i aby odebrać zyski należy między innymi zainstalować na komputerze lub telefonie specjalną aplikację dającą możliwość automatyzacji operacji związanej z kupnem i sprzedażą kryptowaluty. W taki sposób przejmują dane do urządzenia i wykorzystują zapisane na nich hasła, w tym również te do bankowości internetowej.