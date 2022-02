Kaliscy strażnicy miejscy pomogli myszołowowi. Ptak jest poważnie ranny. ZDJĘCIA

Funkcjonariusze odłowili rannego ptaka i przewieźli do lekarza weterynarii. Młody myszołów był osłabiony i miał złamane skrzydło.

- Kiedy będzie sukces? Wtedy kiedy poleci ponownie. Jeśli dojdzie do siebie, to wróci do natury, natomiast jeśli będzie wymagał dalszej rehabilitacji postaramy się zawieźć go do Nadleśnictwa Grodzisk, gdzie leśnicy opiekują się takimi zwierzętami – mówi Jacek Jerzy Kołata, kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu i przypomina, że zwierzęta dzikie, powypadkowe, kwestie dot. zwierząt właścicielskich oraz koty wolne zgłaszamy do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 62 765 44 04.