Kaliscy uczniowie przez miesiąc uczyli się zawodu w Portugalii. Program Erasmus podsumowany. ZDJĘCIA

Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie

- Uważam, że jest to bardzo cenne doświadczenie. Pomaga nam rozwijać nasze pasje i daje większe możliwości zawodowe w przyszłości. Ja miałem praktyki w studio fotograficzno-reklamowym, gdzie między innymi tworzyłem banery reklamowe. A po praktykach często wieczorami chodziliśmy na spacery, zwiedzaliśmy okolice. Zaskoczyła nas egzotyczna roślinność i tamtejsza architektura – opowiada Antonii Leśniewski z Technikum Świętego Józefa przy ul. Złotej w Kaliszu.

W tej edycji projektu wzięło udział 52 uczniów, w tym 6 opiekunów. Do Bragi mieli okazję wyjechać tym razem uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, Technikum Świętego Józefa w Kaliszu i Zespół Szkół Ponadpodstawowych numer 3 w Krotoszynie.

Projekt Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

To jest drugi projekt, który zrealizowało Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu razem z trzema szkołami. Tym razem uczniowie na przygodę życia wyruszyli do Portugalii, a konkretnie do przepięknej Bragi.