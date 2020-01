Kaliska "Akademia Przyszłości" szuka wolontariuszy do pracy z dziećmi

Poszukiwanych „na już” jest pięć osób chętnych do podjęcia pracy. Każda z nich będzie miała przydzielone jedno dziecko, z którym będzie prowadziła indywidualne zajęcia do końca roku szkolnego.

- Zajęcia z dzieckiem odbywają się w czasie i terminie odpowiadającym wolontariuszom. Nie ma stałego schematu, jedyne wymagania to minimum jedna godzina w tygodniu. Istnieje jednak możliwość odrabiania zajęć. Spotkać można się dwa razy w tygodniu lub wydłużyć zajęcia - mówi liderka projektu Anna Kozanecka.

Praca w ramach Akademii przebiega w systemie jeden na jeden: jedno dziecko - jeden tutor.

- W pracy tutora z dzieckiem chodzi o to, aby być jego starszym przyjacielem, wsparciem i motywatorem do radzenia sobie z problemami. Tutor ma za zadanie spowodować, żeby temu podopiecznemu chciało się działać, ma dać wzór, aby pokazać, że można żyć inaczej i warto dążyć do swoich marzeń. Tutorzy wzmacniają potrzebne cechy społeczne u dzieci, budują charakter, wspierają, aby dziecko nabrało odwagi, by walczyć z przeciwnościami i wyjść przed szereg, a nie chować się w cieniu - dodaje Anna Kozanecka.