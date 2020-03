Kaliska Amatorska Liga Piłki Nożnej Sześcioosobowej w Kaliszu. Wielki finał rozgrywek. ZDJĘCIA

W pierwszej grupie do rozstawionej drużyny Smykałki 2115 dolosowano Weekendowych Kopaczy, Asnyk Kalisz oraz THC Opatówek. Faworyt nie zawiódł, zwyciężając wszystkie trzy spotkania. Drugie, premiowane awansem do półfinału miejsce zajęli Weekendowi Kopacze, a pozostałe lokaty zajęli Asnyk Kalisz i THC Opatówek. O sile Smykałek ponownie stanowiło trio Miłosz Matuszewski - Dawid Cichorek - Michał Gramczewski, których gole pozwalały pokonać kolejnych rywali. Weekendowi i Asnyk o awans rywalizowali do samego końca, a na korzyść Kopaczy szalę zwycięstwa w bezpośrednim meczu przeważyło trafienie Jana Budzińskiego.

Wyniki grupy A:

Weekendowi Kopacze 0:1 Smykałki 2115 (D. Cichorek)

THC Opatówek 0:1 Asnyk Kalisz (D. Ostrychalski)

Smykałki 2115 3:2 Asnyk Kalisz (M. Gramczewski, M. Matuszewski, K. Łysiak - S. Ostrychalski, D. Ostrychalski)

Weekendowi Kopacze 2:0 THC Opatówek (P.Ł. Figiel x 2)

Smykałki 2115 2:0 THC Opatówek (M. Gramczewski, D. Cichorek)

Weekendowi Kopacze 1:0 Asnyk Kalisz (J. Budziński)