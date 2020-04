Kaliska Caritas wydała paczki świąteczne. Przed budynkiem musiała interweniować policja. ZDJĘCIA, WIDEO

W sobotę przed południem dziesiątki osób zgromadziły się przed siedzibą Caritas przy ulicy Stawiszyńskiej. Trwało bowiem wydawanie świątecznych paczek. Nie wszyscy jednak pamiętali o zachowaniu bezpiecznej odległości miedzy osobami, do czego zobowiązują wprowadzone ograniczenia, związane z zagrożeniem koronawirusem.

O wszystkim została zawiadomiona policja. Dopiero po interwencji mundurowych oczekujący na wydanie paczek ustawili się w odpowiedniej kolejce. Skończyło się pouczeniami.

Przypomnijmy, że w ze stanem epidemii, związanym z zagrożeniem koronawirusem, wprowadzono szereg ograniczeń i zakazów. Jedno z obostrzeń dotyczy zakazu gromadzenia się oraz zachowania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.