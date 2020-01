Kaliska Gala Żeglarska. Uroczyste podsumowanie sezonu. ZDJĘCIA

Kaliska Gala Żeglarska odbyła się po raz dziewiąty. Było to uroczyste podsumowanie 2019 roku w wykonaniu żeglarzy z południowej Wielkopolski.

- Miniony rok była dla nas bardzo udany. Niewątpliwie do największych sukcesów kaliskich żeglarzy należy wyczyn kapitana Zenona Jankowskiego, który zajął pierwsze miejsce w prestiżowych regatach samotników na Bałtyku. To Wielka Żeglarska Bitwa o Gotland. Po raz pierwszy żeglarz z śródlądzia w tych regatach odniósł zwycięstwo. A dodam, że regaty odbywały się w warunkach sztormowych. Z Z jedenastu jednostek, które stanęły na linii startu w Górkach Zachodnich zaledwie trzy jachty zdołały dotrzeć do mety, a wśród nich pierwszy był kapitan Zenon Jankowski - mówi Piotr Gulczyński, prezes Kaliskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Fenomenalnie spisywali się również zawodnicy kaliskiego "Szturwału", którzy zdobyli trzy medale mistrzostw Polski w windsurfingu w klasie Techno 293. Tymon Cajdler w kategorii do 13 lat i Maria Rudowicz w kategorii do 12 lat sięgali po złoto, a Gabriela Rudyk w kategorii do 12 lat zdobyła srebro.