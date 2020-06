Kaliska Koalicja Obywatelska podsumowała kampanię wyborczą ZDJĘCIA

Piątek jest ostatnim dniem kampanii i szansą na agitację na rzecz kandydatów.

- Mobilizacja, wysoka frekwencja to jest to, co jest najistotniejsze w demokracji. Zwolennicy Rafała Trzaskowskiego muszą się zmobilizować, jeżeli chcemy wygrać wybory. Wszystkie sondaże pokazują, że będziemy mieli jeszcze dogrywkę, wiec pewnie od poniedziałku wszystko rozpocznie się od nowa - powiedział poseł Mariusz Witczak.

Parlamentarzysta przyznał, że kandydat Koalicji Obywatelskiej miał utrudnione zadanie.

- Rafał Trzaskowski na wszystkie czynności wyborcze miał bardzo mało czasu, dużo mniej m.in. na zaprezentowanie programu wyborczego. Miał też dużo mniejszy budżet od wszystkich innych kandydatów. Jesteśmy dumni z dużej dynamiki kampanii Rafała Trzaskowskiego, w której spotkał się z ogromną akceptacją społeczną - podkreślił poseł.

Zwolennicy Rafała Trzaskowskiego na czele z posłami i senatorami KO z naszego regionu odwiedzili dzisiaj wszystkie powiaty okręgu kalisko-leszczyńskiego. Rozdawali ulotki, rozmawiali z wyborcami i próbowali zyskać kolejne głosy dla swojego kandydata.