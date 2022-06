Kaliska Kolej Dojazdowa dojeżdża już do Złotnik. ZDJĘCIA

Kolejka wąskotorowa jeździ ze Zbierska do Złotnik

- Nasi Drodzy Pasażerowie, z przyjemnością informujemy, że nastał długo wyczekiwany przez wszystkich moment wydłużenia trasy naszych niedzielnych podróży. W związku z tym, już od czwartku - 16 czerwca godziny odjazdu ze stacji początkowej Zbiersk Cukrownia ulegają zmianie. Od tego tygodnia jeździć będziemy naprzemienne: do Złotnik (14:30 i 17:00) i do Petryk (16:00 i 18:30) – informuje Kaliska Kolej Dojazdowa.

Ceny biletów i rozkład jazdy kolejki wąskotorowej

Ceny przejazdu do Petryk nie zmieniły się. Bilet normalny to 12 zł, uczniowski niespełna 8 zł, a studencki niespełna 6 zł. Dzieci do 4 roku życia przejadą się bezpłatnie. Natomiast bilet normalny na trasie Zbiersk- Petryki to koszt 16 zł, uczniowski 10,08 zł, a studencki blisko 8 zł.