Kaliska piesza pielgrzymka wróciła z Jasnej Góry. ZDJĘCIA

- Po tych wszystkich dniach pielgrzymowania cieszymy się, że jesteście znowu w domu. Dziękujemy za wasze modlitwy, za wasze ofiary, za to, że szliście, nie straciliście ducha, że ani spiekota, ani dzisiejszy deszcz nie wystraszyły was - mówi ordynariusz diecezji kaliskiej, który wyszedł pielgrzymom naprzeciw.

Po uroczystym wejściu do miasta, pątnicy udali się do Narodowego Sanktuarium św. Józefa, gdzie wzięli udział w mszy świętej sprawowanej przez biskupa Damiana Bryla. Eucharystia była okazją do podziękowania za bezpieczny powrót oraz do refleksji nad duchowymi owocami pielgrzymki.