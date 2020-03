Kaliska restauracja będzie wydawać darmową pizzę dla personelu oddziału zakaźnego w Kaliszu

W związku z pandemią koronawirusa, w Polsce obowiązuje stan epidemiczny. Decyzją rządu zamknięte zostały między innymi lokale gastronomiczne. Mogą one jednak serwować dania na wynos. Jedna z kaliskich restauracji postanowiła, że wesprze pracowników oddziału zakaźnego kaliskiego szpitala.

- Podjęliśmy decyzję, że od dziś, do odwołania, cały personel medyczny Oddziału Zakaźnego Szpitala w Kaliszu dostanie od nas pizze na obiad. Mamy moce przerobowe, mamy sprzęt i zapasy, nie chcemy żeby to wszystko się marnowało, kiedy inni walczą o nasze zdrowie i życie! Pierwsza partia wyjedzie do Szpitala dosłownie za chwilę. Mamy nadzieje, że będzie smakowało - napisano na facebookowym profilu Kaliszfornia Restauracja & Klub. - Nawet jeśli jest to dla nas ciężki czas, wiem że inni mają jeszcze więcej na głowie. Jako załogi restauracji Antonio, Szałe, Kaliszfornia, Ornament i A Nóż Widelec, chcemy okazać nasze wsparcie. Tylko tyle i aż tyle możemy zrobić.