Kaliski apartamentowiec z numerem 1 w ogólnopolskim rankingu ZDJĘCIA

O twórcach

RiverSide to kolejna inwestycja realizowana przez Grupę Antczak we współpracy z poznańską pracownią MODOarchitektura. Owocem tej współpracy jest m.in. kameralne osiedle Między Mostami, powstające przy ul. Garncarskiej w Kaliszu. Mieszkania realizowane w ramach tej inwestycji zostaną oddane do użytkowania już w połowie 2022 roku. Wcześniej obie firmy zostały uhonorowane prestiżową nagrodą Property Design Award za projekt hotelu Hampton by Hilton Kalisz i kompleksu Calisia One.