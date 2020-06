Kaliski aquapark znów jest otwarty! Basen, kręgielnia i siłownia czekają na miłośników aktywności ZDJĘCIA

- Do sali fitness możemy wpuścić 13 osób, do sali treningu funkcjonalnego i sali cardio po 12 osób, a do sali wolnych ciężarów - 9. Również na szatniach jest taka informacja - w szatni damskiej może być 6 osób, w trzech szatniach męskich po 3 osoby i w jednej mniejszej 2 osoby. Przez cały okres otwarcia basenu czy siłowni regularnie dezynfekowane są powierzchnie w salach czy łazienkach.. Od godziny 14.00 do 14.30 mamy przerwę na wietrzenie sali wolnych ciężarów i strefy cardio, bo w tych salach nie mamy otwieranych okien. W sali fitness i treningu funkcjonalnego cały czas jest cyrkulacja powietrza - wyjaśnia Katarzyna Pyjecka, menedżerka Klubu Fitness Aquapark Kalisz.

- Od poniedziałku ruszają zajęcia fitness. Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy są telefonicznie dzień wcześniej lub tego samego dnia. Pomiędzy zajęciami jest 15 minut na wywietrzenie i dezynfekcję. Maseczka obowiązuje do wejścia do recepcji i szatni, idąc na trening można ją już zdjąć. Wszystkie maszyny rozstawiliśmy dwa metry od siebie, sprzęt który nie zmieścił się przy takim rozstawie, trafił do sali fitness i treningu funkcjonalnego - dodaje.

- U nas żele do dezynfekcji były od zawsze, więc nasi klubowicze byli przyzwyczajeni do tego, że korzystali z nich schodząc z maszyn jeszcze w czasach przed epidemią. My zawsze bardzo dużą wagę przywiązywaliśmy do sprzątania, i klubowicze zawsze przyznawali, że u nas jest najczyściej. Teraz jest jeszcze czyściej - śmieje się Katarzyna Pyjecka.