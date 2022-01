Kaliski Budżet Obywatelski. Radni Polska 2050 chcą zmian

W tym tygodniu radni, przed czwartkową sesją Rady Miasta Kalisza, będę dyskutowali podczas komisji nad proponowany przez prezydenta regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.

Radna tłumaczy, że problemem jest ograniczanie projektów na terenach szczególnego zagrożenia.

- To jest zrozumiałe w przypadku terenów zagrożonych powodziami. Wiemy jednak, że na terenie, gdzie odbywa się parkrun zawsze był problem z tym, aby ustawić ławki czy szafkę na trasie wzdłuż rzeki. Chodziło o to, by posadzić tam drzewa. Urząd Miasta Kalisza tłumaczy, że uzgodnienia ze spółką Wody Polskie trwają bardzo długo. I to spółka ma wyrazić ostateczną zgodę na realizację inwestycji.