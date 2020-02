Kaliski orionista przeniesiony, a prowincja bada sprawę politycznego kazania w kościele

Szybka kolej w Kaliszu. Jeszcze nie ruszyła a już dzieli Kalisz i Ostrów...

W Kaliszu ma być zlokalizowany przystanek planowanej trasy szybkiej kolei między Warszawą a Poznaniem. Nie podoba się to władzom Ostrowa Wielkopolskiego. Prezydent Kalisza zapowiada jednak, że będzie bronił interesów miasta, bo to " to interes całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie...