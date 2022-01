Kaliski samorząd doceniony przez seniorów. ZDJĘCIA

Najwyższe honorowe wyróżnienie wręczono w środę w Kaliszu, w obecności przedstawicieli Zarządu Okręgowego oraz przewodniczących oddziałów regionalnych okręgu kaliskiego. Odznaczenie zostało nadane decyzją Zarządu Głównego PZERiI, najliczniejszej – zrzeszającej ponad 270 tysięcy osób - organizacji senioralnej w kraju.

- Potrzeby seniorów są w Kaliszu dostrzegane, a ich postulaty uwzględniane w prowadzonej przez samorząd polityce. Widzimy to i doceniamy. Także w zakresie wspierania działalności naszego związku i wielu innych. To niezwykle ważne, by widzieć potencjał osób starszych, korzystać z ich doświadczenia, wzmacniać aktywność i zaangażowanie w życie społeczne miasta. Cieszy mnie, że współpraca między samorządem a oddziałem Okręgowym w Kaliszu układa się tak dobrze. Mimo pandemii udaje się realizować wiele projektów. To wzorcowy przykład dla innych miast – powiedziała Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie.