Kaliski sztab kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej już działa. W środę spotkanie dla wszystkich, którzy chcą pomóc FOTO

Jak podkreślił przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Kaliszu Dariusz Grodziński, w kampanię zaangażowane są zarówno osoby aktywnie politycznie, jak i obywatelsko, działające w strukturach: PO, Nowoczesnej, KOD, Obywateli RP czy Młodych Demokratów.

- Będziemy prowadzić tę kampanię w Kaliszu zarówno odtwórczo – będziemy nośnikami informacji oraz materiałów wyborczych sztabu krajowego, ale także twórczo – chcielibyśmy zorganizować co najmniej jedną wizytę kandydatki w Kaliszu, wystosowaliśmy już zaproszenie. W Kaliszu jest szkoła wyższa imienia pradziadka naszej kandydatki, który uczęszczał do I LO im. A. Asnyka. Jeżeli kalendarz na to pozwoli, będziemy chcieli zorganizować też jedną konwencję wyborczą i spotkanie z mieszkańcami - mówił Dariusz Grodziński.

Sztab obejmie swoim działaniem powiaty: pleszewski, kaliski i jarociński.

W najbliższą środę 12 lutego o godz. 19.00 w Villi Calisia odbędzie się spotkanie dla wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w działania sztabu.