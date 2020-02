Kaliskie drużyny szachowe awansowały do II i do III ligi juniorów ZDJĘCIA

Zawodnicy Kaliskiego Towarzystwa Szachowego spisali się fantastycznie w III i w IV lidze juniorów. Ci pierwsi zajęli drugie miejsce i awansowali do drugiej ligi, co oznacza, że na centralnym szczeblu KTS będzie mieć dwie ekipy. Ci drudzy wygrali IV ligę i awansowali do III.

Drużyna KTS II Kalisz w dziewięciu meczach III ligi odniosła siedem zwycięstw i z drugiej pozycji awansowała do drugiej ligi! Pierwsze miejsce zajął LKS Chroby II Gniezno. Kaliscy szachiści mieli powody do zadowolenia z występów indywidualnych. Michał Grzegorski zajął 1 miejsce na I szachownicy, Szymon Klaska 3 miejsce na II szachownicy, Michał Jędraszek 3 miejsce na IV szachownicy, a Diana Franek 2 miejsce na V szachownicy.

Kaliszanie absolutnie zdominowali rozgrywki IV ligi. Z kompletem dziewięciu zwycięstw pierwsze miejsce zajęła ekipa KTS III Kalisz, awansując do III ligi. Drużyna KTS IV Kalisz była trzecia w rozgrywkach, KTS V Kalisz - piąta, a KTS VI Kalisz - 13. Indywidualnie Filip Rosiński zajął 2 miejsce na I szachownicy, Krzysztof Jarczewski 2 miejsce na II szachownicy, Mieszko Krzeszewski 2 miejsce na III szachownicy, Gustaw Piotrowski 3 miejsce na III szachownicy, Piotr Sibila 1 miejsce na IV szachownicy, Wiktor Goździewicz 2 miejsce na IV szachownicy, Florentyna Piotrowska 1 miejsce na V szachownicy, Gabriela Piotrowska 1 miejsce na VI szachownicy, Emilia Jeziorska 2 miejsce na VI szachownicy.

Kaliszanie cieszyli się też ze zdobycia wyższych kategorii szachowych:

Michał Jędraszek (KTS Kalisz) II kat.

Krzysztof Jarczewski (KTS Kalisz) II kat.

Anna Jeziorska (KTS Kalisz) II kat.

Filip Duszczak (KTS Kalisz) III kat.

Filip Podębski (KTS Kalisz) III kat.

Nikodem Adamek (KTS Kalisz) III kat.

Olivier Maciejewski (KTS Kalisz) III kat.

Zofia Pelińska (KTS Kalisz) III kat.

Miłosz Jędraszek (KTS Kalisz) III kat.

W dwóch zjazdach kaliski klub reprezentowali:

KTS II Kalisz: Michał Grzegorski, Szymon Klaska, Bartosz Podębski, Michał Jędraszek, Diana Franek, Zuzanna Jędrzejewska

KTS III Kalisz: Filip Rosiński, Krzysztof Jarczewski, Mieszko Krzeszewski, Wiktor Goździewicz, Florentyna Piotrowska, Gabriela Zawadzka

KTS IV Kalisz: Mikołaj Janik, Maciej Kozłowski, Gustaw Piotrowski, Piotr Sibila, Zuzanna Solarek, Emilia Jeziorska, Kasper Wroczyński

KTS V Kalisz: Filip Duszczak, Filip Podębski, Aleks Grubski, Olivier Maciejewski, Anna Jeziorska, Antonina Skorupa

KTS V Kalisz: Wojciech Wilczyński, Mikołaj Melka, Nikodem Adamek, Miłosz Jędraszek, Kornelia Konopska, Zosia Petlińska.