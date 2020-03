Kaliskie instytucje w czasie zagrożenia epidemicznego. Sprawdź, jak funkcjonują. WIDEO

W związku z sytuacją epidemiologiczną jednostki i placówki podległe Urzędowi Miasta Kalisza wprowadziły szczególne środki ostrożności. Sprawdźcie, jakie działania zostały podjęte oraz jak funkcjonują poszczególne placówki.

W związku z sytuacją epidemiologiczną jednostki i placówki podległe Urzędowi Miasta Kalisza wprowadziły szczególne środki ostrożności. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi podjętych działań. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych:

- ograniczony został swobodny dostęp mieszkańców do budynku MZBM,

- w sprawach wymagających obecności interesanta (podpisanie umowy najmu, porozumienia o restrukturyzacji, itp.), konieczne jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu wizyty,

- w pokoju nr 1 udostępniony będzie telefon (wraz ze spisem telefonów wszystkich pracowników), z którego interesanci będą mogli skorzystać i zadzwonić do pracownika, aby omówić sprawę. W koniecznych przypadkach pracownicy będę schodzili do Centrum Obsługi Interesantów,

- kasy będą czynne w godz. 9.00 - 14.00,

- do budynku interesanci wpuszczani będą pojedynczo,

- w celu ograniczenia dostępu osób z zewnątrz, zamknięte zostaną boczne drzwi z podjazdem dla osób niepełnosprawnych (otwierane na dzwonek), drzwi wewnętrzne piętra (pracownicy schodzą do COI) oraz drzwi zewnętrzne do COI (otwierane na dzwonek),

- ograniczona zostanie praca w terenie (tylko wyjścia związane z awariami lub przejęciem lokalu),

- ograniczone będą wyjścia do komornika (raz w tygodniu),

- zmianie ulegną godziny pracy COI, w poniedziałki (tak jak w pozostałe dni) będzie czynne w godz. 7.30 - 15.30,

- przy wejściu do budynku będzie umieszczona skrzynka podawcza, w której interesanci mogą zostawiać wnioski i pisma,

- ograniczony zostanie odbiór poczty z Urzędu Miasta do 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w wyznaczonej wcześniej godzinie.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 18

Telefon: 62 598-55-00

E-mail: sekretariat@mzbm.kalisz.pl Dom Seniora:

- lokatorzy mogą liczyć na pomoc ze strony pracowników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, którzy dostarczą m.in. zakupy, czy lekarstwa.

Kaliskie Linie Autobusowe:

- każdej nocy autobusy są sprzątane, a ich tzw. powierzchnia wspólna jest dezynfekowana,

- pierwsze drzwi w autobusie, od strony kierowcy, pozostają zamknięte, wydzielono przy nich strefę buforową dla kierowców,

- zmiany wprowadzono także na dworcu autobusowym, okienka w punkcie obsługi klienta zostały zabezpieczone specjalną folią.

Kaliskie Linie Autobusowe

ul. Wrocławska 30-38

62-800 Kalisz

62 768-00-00

sekretariat@kla.com.pl

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego:

- ograniczone zostały kontakty pracowników z interesantami. Przy wejściu do biura spółki zamontowano domofon, skrzynkę podawczą oraz umieszczono informację z numerami telefonu i mailem, dodatkowo ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej spółki oraz na klatkach schodowych w budynkach należących do zasobu KTBS-u.

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

aleja ks. Jerzego Popiełuszki 3

62-800 Kalisz

62 766-43-60, 697 993 961

tbs-kalisz@tbs.kalisz.pl Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- zakaz wstępu do wszystkich obiektów PWiK,

- sprawy można załatwiać drogą elektroniczną:

Biuro Obsługi Klienta – 62 760 80 34, bok@wodociagi-kalisz.pl

produkcja wody – 62 766 34 36, chmara@wodociagi-kalisz.pl

eksploatacja sieci – 62 760 80 61, dzialsieci@wodociagi-kalisz.pl

obsługa techniczna – 62 760 80 55, techniczny-bok@wodociagi-kalisz.pl

zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnej – 994 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Nowy Świat 2a

62-800 Kalisz Miejski Rzecznik Konsumentów:

W dniach 16-25 marca Miejski Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje interesantów.

Informacje i porady w sprawach konsumenckich można uzyskać:

- pod numerem Infolinii Konsumenckiej: 801 440 220 lub /22/ 290 89 16

- pisząc pod adres: porady@dlakonsumantow.pl,

- w Inspekcji Handlowej, przy ul. Kolegialnej 4 w Kaliszu, tel. /062/ 757-44-07

Powiatowy Urząd Pracy:

- odwołane zostały wszystkie zaplanowane w marcu Giełdy Pracy, spotkania i wizyty u pracodawców,

- ograniczony został swobodny dostęp do budynku Urzędu,

- czynne jest tylko jedno wejście do budynku z dostępem do kancelarii, w której można zostawiać dokumenty,

- wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną i elektroniczną,

- rejestracja osób bezrobotnych odbywa się drogą elektroniczną, ewentualnie dokumenty są przyjmowane w kopertach w kancelarii urzędu do godz. 11.00,

- gdy załatwienie sprawy wymaga osobistego stawiennictwa, do budynku można wchodzić pojedynczo.

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

ul. Staszica 47a

62-800 Kalisz

tel. +48 62 768 97 00, +48 62 766 89 40,

e-mail: poka@praca.gov.pl, sekretariat@pup.kalisz.pl, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu wykonuje jedynie zadania niezbędne, wyłączając bezpośrednią obsługę interesantów.

Staszica 47A, 62-800 Kalisz

tel. 62 766 77 47

Urząd Stanu Cywilnego:

- w ceremoniach zawarcia ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu może brać udział maksymalnie 10 osób.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Stanu Cywilnego, nr 62 5049 783. Dom Dziecka w Kaliszu:

Od 11 do 25 marca obowiązuje:

- zakaz opuszczania placówki przez wychowanków,

- zakaz odwiedzin w placówce i ograniczenie wizyt osób postronnych do niezbędnego minimum (przywóz towarów przez hurtownie, itp.) Dom Dziecka w Kaliszu

ul. Skarszewska 3

62-800 Kalisz

tel. 62 7601966

www.domdziecka.kalisz.pl Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu:

- decyzje przyznające pomoc dla podopiecznych MOPS są wysyłane pocztą,

- podopieczni otrzymują pomoc finansową przekazem pocztowym - tylko w wyjątkowych sytuacjach osobiście na terenie Ośrodka,

- dyrekcja apeluje o to, by w miarę możliwości sprawy urzędowe załatwiać drogą elektroniczną lub telefoniczną,

- klienci Ośrodka będą wpuszczani do budynku pojedynczo: osoby korzystające z Działu Pomocy Środowiskowej i Działu Asysty Rodzinnej proszone są o korzystanie z wejścia do budynku A znajdującego się po prawej stronie wejścia głównego, do przyjmowania podopiecznych wyznaczono dwa pokoje na parterze w budynku.

- pracownicy będą wychodzić w teren zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki, po uprzednim kontakcie telefonicznym z podopiecznym i rozeznaniu jego sytuacji zdrowotnej,

- czasowo zawieszono działalność klubu integracji społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

ul. Obywatelska 4

62-800 Kalisz

62 757-45-10

62 768-57-62

sekretariat@mops-kalisz.pl Na polecenie Wojewody Wielkopolskiego, od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszono działalność następujących instytucji:

- Dom Pomocy Społecznej,

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu,

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan”. Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, ul. Targowa 16-18:

- interesanci wchodzą pojedynczo,

- biuro przyjmuje wyłącznie płatności bezgotówkowe.

Biuro obsługuje klientów w godz. 10.00-18.00. Ponadto pracownicy wszystkich jednostek m.in. dokonują pomiaru temperatury ciała, korzystają ze środków odkażających, używają płynów dezynfekujących.

