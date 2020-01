Kaliskie Linie Autobusowe mają nowego prezesa

Po odwołaniu w październiku ubiegłego roku z funkcji prezesa Kaliskich Linii Autobusowych Daniela Sztandery, przez ostatnie miesiące spółką kierowała mecenas Karolina Skrzypczyńska. Była ona delegowanym członkiem rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu. We wtorek, 14 stycznia rada nadzorcza pod jej przewodnictwem wybrała na stanowisko prezesa Elżbietę Binder, dotychczasową dyrektor spółki do spraw ekonomicznych.

- Długo dyskutowaliśmy nad wyborem prezesa. Były jeszcze inne kandydatury, ale ostatecznie udało nam się wybrać panią Elżbietę Binder, pracownika spółki - mówi nam Karolina Skrzypczyńska.

Co ciekawe, jeszcze w poniedziałek delegacja związków zawodowych i pracowników Kaliskich Linii Autobusowych spotkała się z prezydentem miasta ponieważ ich zdaniem, prezesem powinna zostać delegowana na członka zarządu KLA Karolina Skrzypczyńska.

- To bardzo miłe z ich strony. To docenienie tego co udało mi się zrobić przez ten czas, kiedy kierowałam spółką. Nie rozstają się jednak z KLA. Pozostaję w radzie nadzorczej, aby kontynuować to, co udało się już rozpocząć - dodaje Karolina Skrzypczyńska.