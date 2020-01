Kaliskie Linie Autobusowe ruszają z wielką promocją. Zachęcają pasażerów do kupowania kart elektronicznych

Kaliskie Linie Autobusowe rozpoczynają kampanię pod hasłem "Wskocz do autobusu i podróżuj taniej - nie kupuj biletu u kierowcy". Jak informuje przewoźnik, od poniedziałku 3 lutego uruchomiony zostanie specjalny autobus - Mobilny Punkt Obsługi Klienta. Wszystko po to, aby zachęcić pasażerów do nabycia karty elektronicznej KLA.

W ramach promocji, za kartę zapłacimy jedynie złotówkę. Warunkiem jest zakup biletu okresowego bądź doładowanie karty za minimum 20 złotych.

- Karta elektroniczna to wygoda, tańsze podróże i bezpieczeństwo dla Pasażerów, zwłaszcza, że niebawem zostanie ograniczony dotychczasowy zakres sprzedaży biletów u kierowcy autobusu - informują Kaliskie Linie Autobusowe w komunikacie zamieszczonym na profili facebookowym.

Aby ułatwić nabycie kart elektronicznych Kaliskie Linie Autobusowe "wyjeżdżają" do pasażerów. W specjalnym autobusie pracownicy KLA będą również udzielali informacji na temat: zasad funkcjonowania karty elektronicznej KLA, możliwości otrzymania Kaliskiej Karty Mieszkańca, uprawnień do ulg oraz cen biletów, lokalizacji detalicznych punktów sprzedaży i biletomatów oraz zakupu biletów przez telefon.