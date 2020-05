Kaliskie schronisko dla zwierząt w dobie pandemii: środki bezpieczeństwa, mniej zwierząt i udział wolontariuszy w procesie adopcji ZDJĘCIA

Koronawirus zmienił również schroniskowe procedury. Weekendowe spacery zostały zawieszone, na wjeździe i przed pomieszczeniami pojawiły się maty dezynfekcyjne, a pracownicy starają się unikać zbędnego kontaktu poprzez przebywanie w różnych częściach obiektu. Zarządzeniem prezydenta Kalisza, wstęp na teren obiektu dla osób z zewnątrz możliwy jest jedynie w sytuacjach pilnych. Osoby chcące uzyskać informacje o zwierzaku mogą to zrobić jedynie telefonicznie lub przez internet. Pracownicy i wolontariusze dostosowali się do nowych wytycznych i żaden z nich nie zachorował.

- Liczba przywożonych do nas zwierząt w ostatnim czasie wzrosła w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy miesiąc czy dwa temu. Z kolei tendencja adopcji utrzymuje się na podobnym poziomie. Nie było wzrostu sugerującego, że ludzie brali zwierzęta do domu tylko po to, żeby móc wychodzić na spacer w czasie kwarantanny. Choć jesteśmy świadomi, że takie wypadki też mogły mieć miejsce, to jak dotąd żaden adoptowany w okresie pandemii zwierzak do nas nie wrócił – mówi kierownik schroniska Jacek Kołata.

Od kilku miesięcy koordynowaniem adopcji zajmują się wspólnie wolontariusze i pracownicy schroniska.

- Jeżeli ktoś chce adoptować zwierzę, to dajemy mu kontakt do wolontariusza, który się tym zwierzęciem zajmuje. To nam daje pewność, że ta osoba otrzyma pełną informację co do charakteru adoptowanego zwierzęcia i ta adopcja będzie skuteczna – mówi Kołata.

Wolontariusza Agnieszka Janiak dodaje: - Kiedyś ludzie zgłaszali się albo do nas, albo do pracowników schroniska, i nie zawsze był między nami dobry przepływ informacji. O skuteczności obecnego systemu świadczy to, że w ostatnich miesiącach mieliśmy tylko 3 proc. nieskutecznych adopcji. To bardzo dobry wynik. Ewoluowało również podejście osób adoptujących zwierzęta. Często jesteśmy zapraszani do ich domów, by zobaczyć, jak wyglądają warunki do przyjęcia zwierzaka. Kilka dni temu byłam z wizytą u jednego z piesków, który był u nas kilka lat, a teraz ma cudowny dom i adopcja się udała.