Kaliskie Spotkania Teatralne. Grand Prix dla Danuty Stenki ZDJĘCIA

- Bardzo się cieszę, że udało nam się zorganizować tak bogaty festiwal. Bogaty nie tylko w liczbę spektakli czy wydarzenia towarzyszące, ale także jeśli chodzi o ilość wrażeń artystycznych i satysfakcji, jakich - mam nadzieję, bo takie słyszę głosy - widzowie doznali - powiedział podczas sobotniego wieczoru Bartosz Zaczykiewicz, dyrektor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Zanim usłyszeliśmy werdykt jury, ostatniego dnia organizatorzy zaprosili publiczność na aż trzy przedstawienia. Pierwsze z nich to "On wrócił" Timura Vermesa w reżyserii Roberta Talarczyka z Teatru Śląskiego w Katowicach to tragikomedia... o powrocie Adolfa Hitlera do współczesnego świata.

Następnie wrocławski Teatr Polski w Podziemiu zaprezentował "Planetę małp" Jarosława Murawskiego w reż. Marcina Liberka. Spektakl eksploruje alternatywną wersję rozwoju ludzkości. Punktem wyjścia był znany film, ale tekst jest oryginalny.