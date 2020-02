"Kalisz bez nienawiści" - radni Koalicji Obywatelskiej składają projekt uchwały przeciwko ksenofobii i nienawiści

„Kalisz bez nienawiści”

Deklaracja Rady Miasta Kalisza

z dnia 27 lutego 2020 r.

Kalisz, najstarsze miasto w Polsce obdarowane na przestrzeni wieków darem wielokulturowości i różnych wyznań, które nieustająco wspominamy jako nasze bogactwo historyczne, chce staraniami samorządu i mieszkańców budować swoją przyszłość na fundamencie otwartości, szacunku i współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Każdy człowiek, który chce tworzyć przyjazną atmosferę i harmonijną współpracę na rzecz budowy naszej wspólnoty samorządowej jest wśród nas mile widziany, bez względu na jego pochodzenie, narodowość, wyznanie, światopogląd czy orientacje seksualną.

Każdy człowiek ma zdolność do czynienia zarówna dobra jak i zła. Jakakolwiek z wcześniej wymienionych cech nie definiuje człowieka. O jego wartości świadczą jedynie jego czyny i dokonania. Dlatego za niedopuszczalne uważamy atakowanie i szkalowanie kogokolwiek z uwagi na to kim jest, co czuje i w co wierzy. Bo nie narodowością, wiarą czy orientacją seksualną żywi się zło, tylko nienawiścią do drugiego człowieka.