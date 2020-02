"Kalisz bez nienawiści" - radni nie zdecydowali się przyjąć deklaracji. ZDJĘCIA

Radna Elżbieta Dębska z PiS zauważyła, że jeśli rada przyjmie deklarację o tytule "Kalisz bez nienawiści", automatycznie przyznamy, że ta nienawiść gdzieś istnieje.

- Jaką ktoś ma narodowość - na to wpływu nie mamy, jakiego ktoś jest wyznania - to jego święta decyzja. Jeśli chodzi o orientację seksualną, to oczywiście, że są defekty natury i akceptujemy je. One zawsze były, są i będą - powiedziała radna.