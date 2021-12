Kalisz: Dodatkowe pieniądze na doposażenie Klubu Integracji Społecznej. ZDJĘCIA

Symbolicznego przekazania dotacji na ręce wiceprezydenta Kalisza Mateusza Podsadnego dokonała Paulina Stochniałek, członek zarządu województwa wielkopolskiego

Dotacja w kwocie 77.000,00 zł zostanie przeznaczona na doposażenie Klubu Integracji Społecznej w m.in. tablicę multimedialną, projektor laserowy, urządzenie wielofunkcyjne oraz montaż klimatyzacji w pomieszczeniach. Sprzęty poprawią komfort i jakość świadczonych usług w klubie, w którym prowadzone są indywidualne oraz grupowe konsultacje dla osób z problemami alkoholowymi.

Spotkania odbywają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Granicznej 1a w poniedziałki od godziny 15.00 do 17.00 i czwartki od 14.00 do 16.00. Osoby, które potrzebują wsparcia mogą umówić się na wizytę z terapeutą dzwoniąc pod nr tel.: 506 161 247 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.