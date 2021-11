Kalisz. Kiedy wreszcie zakończy się przebudowa ulicy Śródmiejskiej? ZDJĘCIA

Jak informuje Krzysztof Gałka, szef Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, na Śródmiejskiej trwają prace związane z układaniem warstwy bitumicznej. Wkrótce mają się one zakończyć.

- W czwartek powinien zostać już wznowiony ruch, od Rogatki do alei Wolności. To ważne, aby odblokować tę część miasta. Zostanie nam jeszcze wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania przy Moście Kamiennym. To powinno potrwać około 4-5 dni. Zamknęlibyśmy wówczas przejazd przez most - wyjaśnia. - Trwa też układanie płytek chodnikowych, co zdaniem wykonawcy, ma zakończyć się na początku przyszłego tygodnia. Zostanie nam jeszcze ustawienie oznakowania pionowego. Można powiedzieć, że wreszcie zbliżamy się do końca.